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«Авангард» расторгнет контракты с Манукяном, Соловьёвым и Лисиным

«Авангард» расторгнет контракты с Манукяном, Соловьёвым и Лисиным
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» расторгнет контракты с защитником Алексеем Соловьёвым и нападающими Артёмом Манукяном и Иваном Лисиным.

25-летний Соловьёв пополнил состав «ястребов» 9 мая. Соловьёв всю карьеру провел в Северной Америке, где привлекался в лагеря развития клубов НХЛ.

22-летний Манукян в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги провёл всего семь матчей из-за различных травм, забил два гола и отдал одну результативную передачу при показателе полезности "+5" и отсутствии штрафных минут.

С 20-летним Иваном Лисиным контракт был подписан только 17 июня. До этого хоккеист защищал цвета «Адмирала» из Владивостока, где в 49 матчах отдал три результативные передачи.

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