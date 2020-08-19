«Авангард» расторгнет контракты с Манукяном, Соловьёвым и Лисиным
Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» расторгнет контракты с защитником Алексеем Соловьёвым и нападающими Артёмом Манукяном и Иваном Лисиным.
25-летний Соловьёв пополнил состав «ястребов» 9 мая. Соловьёв всю карьеру провел в Северной Америке, где привлекался в лагеря развития клубов НХЛ.
22-летний Манукян в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги провёл всего семь матчей из-за различных травм, забил два гола и отдал одну результативную передачу при показателе полезности "+5" и отсутствии штрафных минут.
С 20-летним Иваном Лисиным контракт был подписан только 17 июня. До этого хоккеист защищал цвета «Адмирала» из Владивостока, где в 49 матчах отдал три результативные передачи.
Хартли: у «Авангарда» переизбыток игроков, нужно принимать решения
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