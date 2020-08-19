Чинахов: насчёт главной команды пока ничего не сказали, буду дальше стараться

Нападающий омского «Авангарда» Егор Чинахов поделился впечатлениями от контрольного матча с «Амуром» (2:1 ОТ).



«Всё отлично, в товарищеских матчах доверяют больше игрового времени. Надо показать себя, но так всё отлично. Всё равно были ошибки, надо работать. Будем смотреть, разбирать ошибки, постараемся устранить. Начну ли сезон в главной команде? Пока ничего не сказали. Буду дальше стараться проявить себя.



Необычная предсезонка из-за пандемии? Непривычно. Но все в равных условиях, во всех командах есть заболевшие, ничего страшного. Более свежими подойдём к сезону», — цитирует форварда официальный сайт клуба.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.