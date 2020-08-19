Кузнецов: до этого полгода не играл. Разобрали все ошибки, надеюсь, дальше будет лучше
Вратарь московского «Динамо» Георгий Кузнецов поделился впечатлениями от выигранного контрольного матча с подмосковным «Витязем» (2:1 ОТ).
«Первая игра была напряжённая, особенно начало. До этого полгода не играл. В целом всё получалось. Во втором матче, когда мне «воткнули» пять за период, что-то не пошло. Главное, разобрался с мыслями, партнёры подсказали и тренер вратарей. Разобрали все ошибки, надеюсь, дальше будет только лучше», — приводит слова Кузнецова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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