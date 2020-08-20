«Бостон» обыграл «Каролину» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Давид Крейчи и Патрис Бержерон. Единственную шайбу за «Каролину» забросил Хейдн Флёри. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона». Таким образом, команда вышла во второй раунд Кубка Стэнли.

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Ранее во второй раунд плей-офф НХЛ пробились «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».