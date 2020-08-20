«Колорадо» громит «Аризону» 6:0 после второго периода. Никита Задоров забил один гол

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором Колорадо Эвеланш принимает «Аризону Койотс».

На данный момент завершился второй период. Счёт в матче 6:0 в пользу номинальных хозяев. В составе победителей дублем отличились Натан Маккиннон и Самуэль Жерар. Ещё по одной шайбе забросили Назем Кадри и российский защитник Никита Задоров.

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Для Задорова этот гол стал первым в плей-офф текущего сезона. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 65 играх, в которых забил пять голов и сделал 9 результативных передач.

На данный момент счёт в серии 3:1 в пользу «Колорадо». Ранее во второй раунд плей-офф НХЛ пробились «Вегас Голден Найтс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз».