«Колорадо» разгромил «Аризону» и вышел в следующий раунд плей-офф. Маккиннон набрал 4 очка

Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором Колорадо Эвеланш принимал «Аризону Койотс». Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась разгромной победой номинальных хозяев со счётом 7:1.

В составе победителей дублем отличились Натан Маккиннон и Самуэль Жерар. Ещё по одной шайбе забросили Назем Кадри, Джей Ти Комфер и российский защитник Никита Задоров. Также на счету Маккиннона две результативные передачи. Российский нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями. Единственную шайбу за «Аризону» забросил Клейтон Келлер.

Счёт в серии стал 4:1 в пользу «Колорадо». Таким образом, команда вышла во второй раунд Кубка Стэнли. Ранее во второй раунд плей-офф НХЛ пробились «Вегас Голден Найтс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз».