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«Колорадо» разгромил «Аризону» и вышел в следующий раунд плей-офф. Маккиннон набрал 4 очка

«Колорадо» разгромил «Аризону» и вышел в следующий раунд плей-офф. Маккиннон набрал 4 очка
Хоккей / НХЛ 0

Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором Колорадо Эвеланш принимал «Аризону Койотс». Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась разгромной победой номинальных хозяев со счётом 7:1.

В составе победителей дублем отличились Натан Маккиннон и Самуэль Жерар. Ещё по одной шайбе забросили Назем Кадри, Джей Ти Комфер и российский защитник Никита Задоров. Также на счету Маккиннона две результативные передачи. Российский нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями. Единственную шайбу за «Аризону» забросил Клейтон Келлер.

Счёт в серии стал 4:1 в пользу «Колорадо». Таким образом, команда вышла во второй раунд Кубка Стэнли. Ранее во второй раунд плей-офф НХЛ пробились «Вегас Голден Найтс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
20 августа 2020, четверг. 00:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Кадри (Ландеског, Маккиннон) – 04:39' (5x4)   2:0 Жирар (Бураковски, Комфер) – 08:29' (5x4)   3:0 Кадри (Бураковски, Донской) – 18:32' (5x5)   4:0 Маккиннон (Рантанен) – 29:51' (5x5)   5:0 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 30:49' (5x4)   6:0 Задоров (Маккиннон, Ландеског) – 38:16' (5x5)   6:1 Келлер (Демерс, Степан) – 46:51' (5x5)   7:1 Комфер (Ньето) – 55:19' (5x5)
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