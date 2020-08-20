Пойнт: Кучеров крадёт шайбу и хорошо видит лёд
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэйден Пойнт оценил игру партнёра по команде, российского форварда Никиты Кучерова. «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» провели пятый матч серии первого раунда плей-офф. Победу одержала команда Джона Купера — 5:4 ОТ. Таким образом, общий счёт в серии стал 4-1 в пользу «Тампы» и команда вышла во второй раунд Кубка Стэнли.
«Кучеров просто хорошо прочитал эпизод. Он крадёт шайбу и хорошо видит лед. Он сразу замечает меня перед воротами, и мне удалось сделать бросок», — приводятся слова Пойнта на официальном сайте НХЛ.
Победу «Тампе» в овертайме принёс гол Брэйдена с передачи Кучерова. В этом матче российский нападающий отметился тремя результативными передачами.
«Тампа» выбила «Коламбус» из плей-офф, Кучеров сделал три результативных паса
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