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Результативная передача Проворова не помогла «Филадельфии» уйти от поражения «Монреалю»

Результативная передача Проворова не помогла «Филадельфии» уйти от поражения «Монреалю»
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась 5-я встреча серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». Победу в матче со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда – игроки «Канадиенс», тем самым сократив отставание в серии – 2-3.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, на счету которого дубль, Брендан Галлахер, Ник Судзуки и Филлип Дано, установивший окончательный счёт встречи, забросив в пустые ворота. У «Филадельфии» отличились Якуб Ворачек, также оформивший дубль, и Джоэль Фараби.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут и 47 секунд и отметился результативной передачей, набрав третий (0+3) балл за результативность в текущем плей-офф. Однако показатель его полезности составил «-2».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
20 августа 2020, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа (Улле, Кулак) – 02:53' (4x5)   1:1 Ворачек (Жиру, Проворов) – 22:35' (5x5)   2:1 Ворачек (Жиру, Кутюрье) – 26:37' (5x4)   2:2 Армиа (Кулак) – 30:12' (5x5)   2:3 Галлахер (Судзуки, Друен) – 31:30' (5x4)   3:3 Фараби (Ворачек, Кутюрье) – 50:37' (5x4)   3:4 Судзуки (Друен) – 50:59' (5x5)   3:5 Дано (Лехконен) – 59:42' (en)
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