Результативная передача Проворова не помогла «Филадельфии» уйти от поражения «Монреалю»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась 5-я встреча серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». Победу в матче со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда – игроки «Канадиенс», тем самым сократив отставание в серии – 2-3.
В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, на счету которого дубль, Брендан Галлахер, Ник Судзуки и Филлип Дано, установивший окончательный счёт встречи, забросив в пустые ворота. У «Филадельфии» отличились Якуб Ворачек, также оформивший дубль, и Джоэль Фараби.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут и 47 секунд и отметился результативной передачей, набрав третий (0+3) балл за результативность в текущем плей-офф. Однако показатель его полезности составил «-2».
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