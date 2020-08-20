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Бержерон вышел на третье место по результативным передачам в истории «Бостона» в плей-офф

Бержерон вышел на третье место по результативным передачам в истории «Бостона» в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Давид Крейчи и Патрис Бержерон. Канадский форвард также отметился голевой передачей на Крейчи, благодаря чему вышел на третье место по результативным передачам в истории «Бостона» в плей-офф. В активе Патриса стало 67 голевых передач, и он превзошёл результат Бобби Орра (66).

Клубный рекорд принадлежит легендарному Рэю Бурку (125), а на втором месте располагается Крейчи (73), который в пятом матче серии с «ураганами» также улучшил свой показатель.

Бержерон установил новый рекорд «Бостона» по голам в овертаймах в матчах плей-офф
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