В игре «Филадельфия» — «Монреаль» произошла массовая драка с участием главных звёзд команд

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась 5-я встреча серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». Победу в матче со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда – игроки «Канадиенс», тем самым сократившие отставание в серии – 2-3.

На последней минуте встречи при счёте 4:3 игроки «Монреаля» сняли все вопросы о победителе в матче после точного попадания в пустые ворота из средней зоны от Филлипа Дано. Однако сразу после момента с голом в центре площадки случилось жёсткое столкновение между канадцем Артури Лехконеном и Шоном Кутюрье, инициатором которого стал звёздный нападающий «Филадельфии». Именно этот момент стал поводом массовой потасовки, последствиями которой послужили сразу три 10-минутных штрафа – игроку «Монреаля» Ши Уэберу и форвардам «Филадельфии» Якубу Ворачеку и Шону Кутюрье.

Видео массовой потасовки во встрече «Филадельфия» — «Монреаль» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».