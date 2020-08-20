Вратарь «Ванкувера» Якоб Маркстрём совершил шикарный сейв в прыжке, отразив шайбу блином

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 5-й матч 1/4 финала серии плей-офф Западной конференции между «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». Завершился второй период – впереди игроки «Кэнакс» – 4:3. Счёт в серии – 2-2.
На 3-й минуте 2-го периода, при счёте 2:1 в пользу «Сент-Луиса», 30-летний шведский вратарь «Ванкувера» Якоб Маркстрём совершил неточную передачу из-за ворот на клюшку соперника, однако, не растерявшись, продемонстрировал великолепное спасение в прыжке, отразив шайбу блином.
Видео спасения Якоба Маркстрёма в игре «Сент-Луис» — «Ванкувер» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Маркстрём провёл 8 матчей, в которых одержал 5 побед, отразив 275 бросков и пропустив 20 шайб. В среднем за матч он пропускает 2,42 шайбы, а его коэффициент надёжности составляет 92,7%. Одну игру в текущем плей-офф ему удалось отыграть без пропущенных шайб.
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