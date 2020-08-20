Маркстрём совершил красивый сейв на Томасе, после которого «Ванкувер» забил три гола кряду

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 5-й матч 1/4 финала серии плей-офф Западной конференции между «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». Завершился второй период – впереди игроки «Кэнакс» – 4:3. Счёт в серии – 2-2.

Ключевым эпизодом матча на данный момент являются действия голкипера «Ванкувера» Якоба Маркстрёма. При счёте 3:1 в пользу «музыкантов» шведский вратарь совершил ряд эффектных сейвов, в том числе после броска Роберта Томаса. Канадский форвард бросал в пустой угол ворот, но Якоб смог вытянуть щиток и отразить бросок.

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Маркстрём не позволил «Сент-Луису» снять все вопросы о победителе матча и оставил свою команду в игре. А во второй половине периода «косатки» забросили три шайбы за семь минут и перевернули ход встречи.