Шенн: «Сент-Луис» уснул во втором периоде и убрал ногу с педали газа

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн прокомментировал поражение в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4, 2-3). В ходе второго периода «музыканты» вели 3:1, но пропустили три шайбы за семь минут проиграли важный матч.

«Мы просто убрали ногу с педали газа. Команда уснула во втором периоде. Перестали трудиться в защите, перестали двигаться в нападении. Буквально 10-15 минут, за которые был проигран матч», — приводит слова Шенна журналист Лу Корац.

Длинная атака «блюзменов» на исходе третьего периода завершилась серией рикошетов на пятаке «Ванкувера», и в результате шайба юркнула в ворота «косаток». Однако основное время матча к моменту пересечения шайбой линии ворот уже истекло. «Сент-Луису» не хватило секунды, чтобы перевести пятый матч с «Ванкувером» в овертайм. Поэтому арбитрам не пришлось смотреть повтор на предмет полного или неполного пересечения шайбой линии.