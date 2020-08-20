Шенн: «Сент-Луис» уснул во втором периоде и убрал ногу с педали газа

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн прокомментировал поражение в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4, 2-3). В ходе второго периода «музыканты» вели 3:1, но пропустили три шайбы за семь минут проиграли важный матч.
«Мы просто убрали ногу с педали газа. Команда уснула во втором периоде. Перестали трудиться в защите, перестали двигаться в нападении. Буквально 10-15 минут, за которые был проигран матч», — приводит слова Шенна журналист Лу Корац.
Длинная атака «блюзменов» на исходе третьего периода завершилась серией рикошетов на пятаке «Ванкувера», и в результате шайба юркнула в ворота «косаток». Однако основное время матча к моменту пересечения шайбой линии ворот уже истекло. «Сент-Луису» не хватило секунды, чтобы перевести пятый матч с «Ванкувером» в овертайм. Поэтому арбитрам не пришлось смотреть повтор на предмет полного или неполного пересечения шайбой линии.
- 20 августа 2020
-
09:02
-
08:45
-
08:31
-
08:31
-
08:21
-
08:13
-
07:32
-
07:22
-
07:20
-
06:55
-
06:37
-
06:27
-
06:25
-
05:59
-
05:50
-
04:20
-
03:04
-
02:26
-
01:41
- 19 августа 2020
-
23:40
-
23:27
-
23:06
-
22:41
-
22:14
-
22:07
-
21:50
-
21:45
-
21:19
-
21:07
-
20:44
-
20:32
-
20:07
-
19:23
-
19:15
-
19:05