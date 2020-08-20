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Маркстрёму не хватило двух сейвов, чтобы повторить рекорд «Ванкувера» 13-летней давности

Маркстрёму не хватило двух сейвов, чтобы повторить рекорд «Ванкувера» 13-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся пятый матч четвертьфинала серии плей-офф НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в этой встрече одержали номинальные гости – игроки «Кэнакс» — 4:3 и вышли вперёд в серии – 3-2.

Главным героем матча стал голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрём, парировавший 39 бросков и сделавший ряд ключевых сейвов при счёте 3:1 в пользу «музыкантов». В пяти матчах серии швед справился со 179 бросками, что является вторым результатом за всю историю «Ванкувера».

Клубный рекорд по количеству отражённых бросков за пять матчей в серии плей-офф принадлежит Роберто Луонго и был установлен в 2007 году, когда канадец отразил 181 бросок в противостоянии с «Даллас Старз».

«Сент-Луису» не хватило секунды, чтобы перевести пятый матч с «Ванкувером» в овертайм
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