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Из-за коронавируса «Автомобилист» отказался от участия в предсезонном турнире в Челябинске

Из-за коронавируса «Автомобилист» отказался от участия в предсезонном турнире в Челябинске
Хоккей / КХЛ 0

Из-за коронавируса «Автомобилист» отказался от участия в предсезонном турнире в Челябинске, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

«В результате вчерашнего планового тестирования на коронавирус COVID-19 были получены первичные положительные результаты у трети принимающих участие в предсезонной подготовке основного состава игроков. Напоминаем, что подтверждёнными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором.

По этой причине наш клуб вынужден отказаться от участия в Кубке губернатора Челябинской области. Официальное уведомление было направлено руководству ХК «Трактор» сегодня утром.

Все заболевшие члены нашей команды изолированы и проходят необходимый курс лечения под наблюдением медицинского штаба», — говорится в пресс-релизе уральского клуба.

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