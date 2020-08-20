Из-за коронавируса «Автомобилист» отказался от участия в предсезонном турнире в Челябинске, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

«В результате вчерашнего планового тестирования на коронавирус COVID-19 были получены первичные положительные результаты у трети принимающих участие в предсезонной подготовке основного состава игроков. Напоминаем, что подтверждёнными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором.



По этой причине наш клуб вынужден отказаться от участия в Кубке губернатора Челябинской области. Официальное уведомление было направлено руководству ХК «Трактор» сегодня утром.



Все заболевшие члены нашей команды изолированы и проходят необходимый курс лечения под наблюдением медицинского штаба», — говорится в пресс-релизе уральского клуба.