Iltalehti: если «Йокерит» не приедет на матч с «Динамо» Мн, это будет ударом по диктатору

Обозреватель финского издания Iltalehti Саша Хуттунен призывает финский «Йокерит» не приезжать на свой первый матч сезона КХЛ-2020/2021, который должен состоятся 3 сентября в Минске с «Динамо».
«Как говорит наш российский источник, сезон в КХЛ, вероятно, начнётся в обозначенные сроки. Беларусь никогда не воспринимала коронавирус всерьёз, поэтому матч в Минске с «Динамо», судя по всему, состоится. Было бы здорово, если бы «Йокерит» продемонстрировал свой моральный дух и не поехал бы в Беларусь, где диктатор Лукашенко укрепляет своё положение в том числе и с помощью хоккея. Если «Йокерит» не приедет, это будет идеальным ударом по самолюбию диктатора. Но похоже, что «шуты» даже не знают о том, что происходит в Беларуси.
Генеральный менеджер клуба Яри Курри недавно заявил, что не получал никаких сообщений, после которых ему следовало бы начать беспокоиться. К сожалению, Курри так глубоко запутался в карманах российских олигархов, что это заявление стало ожидаемым. Аргумент, что спорт не должен смешиваться с политикой, — старая мантра для КХЛ, которая является чисто политическим проектом, созданным для продвижения интересов России. В случае с «Йокеритом» неизбежно возникает вопрос, действительно команде всё безразлично или ей просто приказали держать язык за зубами, когда дело касается чувствительных российских проблем. С человеческой точки зрения последнее было бы ещё не худшим вариантом», — отметил Хуттунен.
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