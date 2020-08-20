Тротц: «Айлендерс» сделают несколько изменений перед пятым матчем серии с «Вашингтоном»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал ход серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз», в которой его команда ведёт со счётом 3-1. В четвёртом матче противостояния «островитяне» упустили победу, хотя вели в ходе встречи с преимуществом в две шайбы.

«Мы сделаем несколько изменений перед пятой встречей с «Вашингтоном». Уже обговорили разные ситуации. Проведём ещё несколько встречи и примем решения в зависимости от состояния разных игроков.



Клаттербак? С ним всё в порядке. Проблем нет, должен выйти на пятый матч», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

После четвёртого матча серии канадский специалист рассказал, в результате чего его команда упустила инициативу и потерпела поражение.