Тротц: «Айлендерс» сделают несколько изменений перед пятым матчем серии с «Вашингтоном»
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал ход серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз», в которой его команда ведёт со счётом 3-1. В четвёртом матче противостояния «островитяне» упустили победу, хотя вели в ходе встречи с преимуществом в две шайбы.
«Мы сделаем несколько изменений перед пятой встречей с «Вашингтоном». Уже обговорили разные ситуации. Проведём ещё несколько встречи и примем решения в зависимости от состояния разных игроков.
Клаттербак? С ним всё в порядке. Проблем нет, должен выйти на пятый матч», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.
После четвёртого матча серии канадский специалист рассказал, в результате чего его команда упустила инициативу и потерпела поражение.
Тротц: у «Айлендерс» было много лишних удалений. Они придали сил «Вашингтону»
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