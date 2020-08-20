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Форвард «Монреаля» Судзуки извинился за хлопок по шлему вратаря «Флайерз» после гола

Форвард «Монреаля» Судзуки извинился за хлопок по шлему вратаря «Флайерз» после гола
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки извинился за то, что похлопал по шлему голкипера «Филадельфии Флайерз» Картера Харта после гола партнёра по команде Йоэля Армии в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (5:3).

«Я был взволнован голом, был на эмоциях, действовал не думая. Когда увидел повтор, то подумал, что не должен был этого делать. Я не хотел вести себя неспортивно», — приводит слова Судзуки RDS.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании Sportsnet.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Армиа, на счету которого дубль, Брендан Галлахер, Судзуки и Филлип Дано, установивший окончательный счёт встречи, забросив в пустые ворота. У «Филадельфии» отличились Якуб Ворачек, также оформивший дубль, и Джоэль Фараби.

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