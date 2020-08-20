Форвард «Монреаля» Судзуки извинился за хлопок по шлему вратаря «Флайерз» после гола

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки извинился за то, что похлопал по шлему голкипера «Филадельфии Флайерз» Картера Харта после гола партнёра по команде Йоэля Армии в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (5:3).
«Я был взволнован голом, был на эмоциях, действовал не думая. Когда увидел повтор, то подумал, что не должен был этого делать. Я не хотел вести себя неспортивно», — приводит слова Судзуки RDS.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании Sportsnet.
В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Армиа, на счету которого дубль, Брендан Галлахер, Судзуки и Филлип Дано, установивший окончательный счёт встречи, забросив в пустые ворота. У «Филадельфии» отличились Якуб Ворачек, также оформивший дубль, и Джоэль Фараби.
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