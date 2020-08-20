Прайс вышел на четвёртое место в истории «Монреаля» по победам в плей-офф среди вратарей

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась пятая встреча серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». Победу в матче со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда – игроки «Канадиенс», тем самым сократившие отставание в серии – 2-3.

Для голкипера «Монреаля» Кэри Прайса эта победа стала 30-й за карьеру в матчах Кубка Стэнли. Благодаря этому Прайс вышел на четвёртое место в истории «Монреаля» по победам в плей-офф Национальной хоккейной лиги среди вратарей, превзойдя результат Гампа Ворсли (29).

Клубный рекорд принадлежит Кену Драйдену (80), второе место занимает Жак Плант (70), на третьем месте располагается Патрик Руа (59).