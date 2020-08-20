Прайс вышел на четвёртое место в истории «Монреаля» по победам в плей-офф среди вратарей
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась пятая встреча серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». Победу в матче со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда – игроки «Канадиенс», тем самым сократившие отставание в серии – 2-3.
Для голкипера «Монреаля» Кэри Прайса эта победа стала 30-й за карьеру в матчах Кубка Стэнли. Благодаря этому Прайс вышел на четвёртое место в истории «Монреаля» по победам в плей-офф Национальной хоккейной лиги среди вратарей, превзойдя результат Гампа Ворсли (29).
Клубный рекорд принадлежит Кену Драйдену (80), второе место занимает Жак Плант (70), на третьем месте располагается Патрик Руа (59).
Малкин: пожалуй, Прайс сейчас лучший вратарь в НХЛ. Забить ему нелегко
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