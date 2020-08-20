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Маккиннон: игроки «Колорадо» голодны до побед. Пришло наше время

Маккиннон: игроки «Колорадо» голодны до побед. Пришло наше время
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал победу в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Аризоной Койотс» (7:1) и победу в серии (4-1).

«Команда сильно изменилась с моего первого сезона. Но раньше мы пытались только проползти в плей-офф. В прошлом сезоне мы сильно радовались, что обыграли «Калгари». Но в этот раз с самого тренировочного лагеря мы были настроены на победы. Наше время пришло. Мы ещё ничего не выиграли, но после победы в этой серии мы чувствуем себя иначе.

Мы голодны до побед. Мы заботимся внутри команды друг о друге. Я знаю, что все так говорят, но у нас отличные отношения между собой. Классно, что мы начали плей-офф в хорошем ключе. Мы играли на пределе во всех пяти играх и готовы встретиться с любой командой во втором раунде», — цитирует Маккиннона пресс-служба «Эвеланш».

Разгром «Аризоны» в четвёртом матче серии вошёл в топ крупных побед «Колорадо» в плей-офф
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