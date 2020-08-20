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Варламов: в четвёртом матче «Вашингтон» более активно шёл на пятачок

Варламов: в четвёртом матче «Вашингтон» более активно шёл на пятачок
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал изменения в игре «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче серии (2:3, 3-1 в серии).

«Они более активно шли на пятачок — я прекрасно это почувствовал. Все знают, что вратарям сложнее играть, когда перед воротами трафик. Приходится больше двигаться и даже вступать в контакт с соперником, чтобы увидеть шайбу», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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