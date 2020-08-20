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Расписание игрового дня НХЛ на 20 августа

Расписание игрового дня НХЛ на 20 августа
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

03:00 (мск). «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс». «Столичные» уступают в серии со счётом 1-3, следующее поражение станет для них решающим.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
21 августа 2020, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк

05:30. «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз». «Звёзды» ведут в серии со счётом 3-2, им осталось добыть лишь одну победу.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
21 августа 2020, пятница. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Даллас Старз
Даллас

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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