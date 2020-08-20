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Л. Гудачек: послематчевые шоу оставлю брату в «Спартаке», это его хлеб

Л. Гудачек: послематчевые шоу оставлю брату в «Спартаке», это его хлеб
Хоккей / КХЛ 0

Новичок нижнекамского «Нефтехимика» Либор Гудачек рассказал, как продвигается изучение русского языка.

«Не обидится ли брат Юлиус, если я ему забью? Голы забивать, конечно, я люблю, независимо от того, кто в воротах. Однажды я забил Юлиусу. Правда, ворота к этому времени уже были пусты, он покинул их.

Брат помог мне с русским языком? Нет уж. Он в этом плане учитель так себе. Я некоторое время сам занимался, учил язык. Да и русский и словацкий языки имеют много общего. Поэтому мне проще в этом плане, скажем, чем парням, например, из Финляндии.

Готов ли я порадовать болельщиков шоу, как это делает мой брат в „Спартаке“? Скажу честно: не готов ответить. Может быть, если удастся сделать хет-трик, что-то и сделаю, но не на площадке, а в раздевалке. Всё-таки послематчевое шоу оставлю брату. „Гудашоу“ – это его хлеб», — цитирует Гудачека официальный сайт «Нефтехимика».

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