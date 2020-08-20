Минское «Динамо» проиграло «Юности» в контрольной встрече, встреча завершилась со счётом 1:2.



В первом периоде численное большинство реализовал нападающий Евгений Ковыршин. На 30-й минуте Александр Павлович красивый сольный проход завершил голевым броском и сравнял счёт. Вскоре ещё один экс-игрок минского «Динамо» Евгений Ногачёв вновь реализовал большинство и принёс победу «Юности», хотя минчане владели солидным игровым преимуществом.



«Динамо» выступало в следующем составе:



Тейлор (Толопило);

Денисов – Знахаренко (К), Принс – Шарангович – Паре;

Колячонок – Шинкевич, Сушко – Горбунов – Демков;

Фальковский – Еремёнко, Алистров – Протас – Когалев;

Соловьёв – Сурков, Павлович – Усов – Дроздов; Мартынов.