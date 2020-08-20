Брагин: вопрос по Каменеву открыт. Если будет закрыт, будут комментарии
Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин поделился впечатлениями от выигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2) на предсезонном турнире в Казани.
«В плане физического состояния была тяжёлая игра, так как мы вчера вечером играли и очень мало отдыхали. Посмотрели, как команда справляется в этой ситуации. Моментами играли хорошо. Довольны результатом. Владимир Ткачёв сегодня не играл из-за ротации. Дали ему и Василию Подколзину отдохнуть. Новые игроки сыграли неплохо.
Пока вопрос открыт по Каменеву. Если он будет закрыт, будут комментарии. Каменева я прекрасно знаю. Он может сыграть с края и в центре. Найдём ли ему место в составе? Конечно», — приводит слова специалиста РИА «Новости».
- 20 августа 2020
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