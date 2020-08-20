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Защитника «Филадельфии» Нисканена ждёт разбирательство из-за тычка клюшкой в лицо

Защитника «Филадельфии» Нисканена ждёт разбирательство из-за тычка клюшкой в лицо
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Филадельфии Флаейрз» Мэтт Нисканен может быть дисквалифицирован. В пятом матче серии с «Монреаль Канадиенс» (3:5, 2-3 в серии) Нисканен ткнул клюшкой в лицо нападающего «Монреаля» Брэндона Галлахера. Теперь Нисканена ждёт разбирательство.

Посмотреть видео можно в официальном аккаунте «Монреаля» в «Твиттере».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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