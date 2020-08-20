«Эдмонтон» отправил в европейскую аренду Броберга, «Оттава» — Томсона

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонто Ойлерз» отправил в аренду в шедский «Шеллефтео» 19-летнего защитника Филипа Броберга, информирует официальный сайт клуба. Напомним, Броберг был выбран «нефтяниками» под общим 8-м номером последнего драфта.
«Оттава» отдала в аренду «Ильвесу» 19-летнего защитника Ласси Томсона, выбранного под 19-м номером последнего драфта.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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