Задоров: мой приоритет — защита, но почему не реализовать возникший шанс в атаке?

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился мнением о своей игровой задаче.



«У нас есть игровой план, которому мы следуем. У меня приоритет, понятно, — защита. Тем более атака у нас и так играет хорошо. Когда хорошо действуем в обороне, почему бы не реализовать свой шанс в нападении, если он возник? То есть у нас защита на первом месте, но и в атаку мы тоже ходим», — приводит слова защитника официальный сайт НХЛ.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».