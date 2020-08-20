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«Ак Барс» — «Металлург»: Прохоркин получил «5+20» за неспортивное поведение

«Ак Барс» — «Металлург»: Прохоркин получил «5+20» за неспортивное поведение
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин получил «5+20» во втором периоде матча с казанским «Ак Барсом» (1:3). Нарушение было квалифицировано как «неспортивное поведение и оскорбление судей». Ранее Прохоркин забил гол.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк. В концовке первого периода казанский клуб упрочил преимущество усилиями форварда Дмитрия Воронкова. В середине второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Артём Галимов и Прохоркин. Больше в матче голов забито не было.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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