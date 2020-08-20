«Ак Барс» победил «Металлург» на турнире в Казани

Казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» провели матч на предсезонном турнире «ТАНЕКО Кубок чемпионов» в Казани. Победу одержала команда Дмитрия Квартальнова — 3:1. Ранее на турнире казанский клуб обыграл петербургский СКА (5:2), «Металлург» победил уфимский «Салават Юлаев» (5:4).
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк. В концовке первого периода казанский клуб упрочил преимущество усилиями форварда Дмитрия Воронкова. В середине второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Артём Галимов и Николай Прохоркин. Больше в матче голов забито не было.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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