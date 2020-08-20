Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 59. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» победил «Металлург» на турнире в Казани

«Ак Барс» победил «Металлург» на турнире в Казани
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» провели матч на предсезонном турнире «ТАНЕКО Кубок чемпионов» в Казани. Победу одержала команда Дмитрия Квартальнова — 3:1. Ранее на турнире казанский клуб обыграл петербургский СКА (5:2), «Металлург» победил уфимский «Салават Юлаев» (5:4).

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк. В концовке первого периода казанский клуб упрочил преимущество усилиями форварда Дмитрия Воронкова. В середине второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Артём Галимов и Николай Прохоркин. Больше в матче голов забито не было.

ТАНЕКО Кубок чемпионов. TANECO Кубок чемпионов
20 августа 2020, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дыняк (Петров) – 01:38' (5x5)   2:0 Воронков (Викстранд) – 19:20' (5x5)   3:0 Галимов (Лямкин) – 34:29' (5x4)   3:1 Прохоркин (Плотников, Яковлев) – 35:27' (5x5)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020