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Экс-жена Семёнова рассказала, как игрок инициировал экспертизу отцовства и туда не явился

Экс-жена Семёнова рассказала, как игрок инициировал экспертизу отцовства и туда не явился
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов подал иск к бывшей жене Анне, потребовав провести экспертизу отцовства. Игрок не верит, что является отцом мальчика Артёма, родившегося в их браке.

«Кирилл настаивал, чтобы процедура забора крови была раздельной и экспертиза проводилась в Москве в выбранной ими организации. Мы, естественно, были против. И суд нас поддержал, заподозрив что-то неладное.

Решением суда взятие анализов назначили в Омске, экспертизу тоже назначили здесь. Мы постарались подстроиться под расписание предсезонных матчей «Авангарда» и выбрали день, когда игр не было. Уведомили об этом противоположную сторону всеми возможными способами. Сегодня мы приехали в назначенное время на экспертизу вместе с ребёнком, ждали в дождь 40 минут, но нашего папы так и не обнаружили. Вопрос: если ты так сильно хочешь узнать, твой ли это ребёнок, но не являешься на процедуру взятия анализов, потому что они проводятся не по твоим заявленным условиям, о чем это может говорить? Почему ты обратился с этим иском через полтора года после рождения ребёнка? Почему ни разу не изъявил желания его увидеть?» — написала Анна в «Инстаграме».

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