Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 59. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

И. Воробьёв: молодой товарищ из «Ак Барса» сказал в сторону нашей лавки неуместные слова

И. Воробьёв: молодой товарищ из «Ак Барса» сказал в сторону нашей лавки неуместные слова
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (1:3) и прокомментировал ситуацию с форвардом казанцев Александром Ховановым.

«С «Ак Барсом» нельзя ошибаться, сами себе привезли голы, отдавали неточные пасы. Продолжим работать. Это предсезонный матч, но была игра кость в кость. Что случилось в конце матча? Один молодой товарищ, забив гол в послематчевой серии бросков, проехал мимо и в сторону нашей лавки сказал слова, которые не уместны на уровне КХЛ.

Швырёв подрос в плане мощи, в некоторых матчах приятно удивил. Причина удалений в третьем периоде? Наверное, надо ещё раз встречаться с судьями и уточнять моменты в изменениях в правилах», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020