И. Воробьёв: молодой товарищ из «Ак Барса» сказал в сторону нашей лавки неуместные слова

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (1:3) и прокомментировал ситуацию с форвардом казанцев Александром Ховановым.
«С «Ак Барсом» нельзя ошибаться, сами себе привезли голы, отдавали неточные пасы. Продолжим работать. Это предсезонный матч, но была игра кость в кость. Что случилось в конце матча? Один молодой товарищ, забив гол в послематчевой серии бросков, проехал мимо и в сторону нашей лавки сказал слова, которые не уместны на уровне КХЛ.
Швырёв подрос в плане мощи, в некоторых матчах приятно удивил. Причина удалений в третьем периоде? Наверное, надо ещё раз встречаться с судьями и уточнять моменты в изменениях в правилах», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.
- 20 августа 2020
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