Квартальнов: не думаю, что мои хоккеисты кого-то оскорбляли

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Металлургом» (3:1) и ответил на обвинение своего игрока Александра Хованова в оскорблениях, выдвинутое наставником «лисов» Ильёй Воробьёвым.



«Рады, что выиграли. Сегодняшний матч был поживее, чем вчерашний. Мы забросили гол в большинстве, хотя в этом компоненте все сыграли слабо и пассивно. У нас было много потерь в средней зоне, много вещей нужно исправлять, мы выглядим далеко не идеально. Что случилось в серии послематчевых бросков? Не думаю, что мои хоккеисты кого-то оскорбляли», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Расписание регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021