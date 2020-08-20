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Квартальнов: не думаю, что мои хоккеисты кого-то оскорбляли

Квартальнов: не думаю, что мои хоккеисты кого-то оскорбляли
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Металлургом» (3:1) и ответил на обвинение своего игрока Александра Хованова в оскорблениях, выдвинутое наставником «лисов» Ильёй Воробьёвым.

«Рады, что выиграли. Сегодняшний матч был поживее, чем вчерашний. Мы забросили гол в большинстве, хотя в этом компоненте все сыграли слабо и пассивно. У нас было много потерь в средней зоне, много вещей нужно исправлять, мы выглядим далеко не идеально. Что случилось в серии послематчевых бросков? Не думаю, что мои хоккеисты кого-то оскорбляли», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Расписание регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

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