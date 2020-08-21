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У Галлахера сломана челюсть, Нисканен дисквалифицирован на одну игру

У Галлахера сломана челюсть, Нисканен дисквалифицирован на одну игру
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брэндон Галлахер в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Филадельфия Флайерз» получил тычок клюшкой в лицо от защитника соперников Мэтта Нисканена. Как сообщает The Athletic, у Галлахера сломана челюсть и ему придётся перенести операцию. Нисканен, в свою очередь, дисквалифицирован на один матч.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

Защитника «Филадельфии» Нисканена ждёт разбирательство из-за тычка клюшкой в лицо
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