«Вашингтон» разгромно проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли

Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс»». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена»» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 4:0.

В составе победителей дублем отличился Энтони Бовилье и ещё по разу забили Ник Ледди и Джош Бэйли. Российский Голкипер Семён Варламов совершил 21 сейв. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч коэффициентом полезности «-3». Евгений Кузнецов завершил игру с коэффициентом полезности "-2" Форвард Илья Ковальчук не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч без очков.

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Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Айлендерс» и команда вышла во второй раунд Кубка Стэнли, а «Вашингтон» завершил участие в турнире.