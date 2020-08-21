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«Вашингтон» разгромно проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли

«Вашингтон» разгромно проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс»». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена»» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 4:0.

В составе победителей дублем отличился Энтони Бовилье и ещё по разу забили Ник Ледди и Джош Бэйли. Российский Голкипер Семён Варламов совершил 21 сейв. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч коэффициентом полезности «-3». Евгений Кузнецов завершил игру с коэффициентом полезности "-2" Форвард Илья Ковальчук не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч без очков.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Айлендерс» и команда вышла во второй раунд Кубка Стэнли, а «Вашингтон» завершил участие в турнире.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
21 августа 2020, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бовиллье (Нельсон, Бейли) – 10:19' (5x4)   0:2 Бовиллье (Бейли) – 29:33' (5x5)   0:3 Ледди – 57:47' (en)   0:4 Бейли – 58:41' (en)
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