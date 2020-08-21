Варламов оформил первый шат-аут в этом плей-офф, отразив 21 бросок в матче с «Вашингтоном»

Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 4:0.

Одним из главных героев матча стал вратарь «Айлендерс» Семён Варламов. Российский голкипер отразил 21 бросок и оформил первый шат-аут в нынешнем плей-офф. Всего в этом розыгрыше Кубка Стэнли 32-летний вратарь провёл девять матчей, в которых одержал семь побед.

Напомним, что Варламов начинал карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона». В столичной команде Семён провёл три сезона, после чего инициировал обмен в «Колорадо Эвеланш». Состав «островитян» Варламов пополнил в прошлое межсезонье.