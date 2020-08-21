Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Варламов оформил первый шат-аут в этом плей-офф, отразив 21 бросок в матче с «Вашингтоном»

Варламов оформил первый шат-аут в этом плей-офф, отразив 21 бросок в матче с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 4:0.

Одним из главных героев матча стал вратарь «Айлендерс» Семён Варламов. Российский голкипер отразил 21 бросок и оформил первый шат-аут в нынешнем плей-офф. Всего в этом розыгрыше Кубка Стэнли 32-летний вратарь провёл девять матчей, в которых одержал семь побед.

Напомним, что Варламов начинал карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона». В столичной команде Семён провёл три сезона, после чего инициировал обмен в «Колорадо Эвеланш». Состав «островитян» Варламов пополнил в прошлое межсезонье.

Тротц: каждой команде нужны спасения вратаря, Варламов делает сейвы регулярно
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020