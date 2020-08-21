Овечкин и Кузнецов завершили матч с «Айлендерс» с коэффициентом полезности «-5» на двоих
Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс»». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена»» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 4:0. Счёт в серии стал 4-1 и «Вашингтон» завершил участие в турнире, а «Айлендерс» вышли во второй раунд.
В последнем матче серии российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-3». Еще один российский форвард Евгений Кузнецов завершил игру с коэффициентом полезности «-2».
Нападающий Илья Ковальчук не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч без очков.
«Вашингтон» при Тодде Рирдене второй сезон кряду вылетел из плей-офф в первом раунде.
«Вашингтон» разгромно проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли
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