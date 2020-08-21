Главный претендент на «Норрис Трофи» Карлсон завершил серию с «Айлендерс» с «-11»
Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 4:0.
Крайне неудачным образом последний матч, как и вся серия, сложились для ключевого защитника «Вашингтона» Джона Карлсона. Американский защитник завершил пятый матч противостояния с показателем полезности "-3". В общей же сложности главный претендент на «Норрис Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ в серии с «Айлендерс» заработал полезность "-11".
Отметим, что в контрольном матче с «Каролиной Харрикейнз» Карлсон получил травму ноги, из-за чего был вынужден пропустить предварительный раунд плей-офф НХЛ.
«Вашингтон» при Рирдене второй сезон кряду вылетел из плей-офф в первом раунде
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