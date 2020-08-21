Илья Ковальчук не забил ни одного гола в розыгрыше Кубка Стэнли-2020

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук не смог забросить ни одной шайбы в плей-офф-2020. В семи сыгранных матчах 37-летний российский форвард набрал лишь 1 (0+1) очко за результативную передачу, отметился двумя минутами штрафа и пятью бросками в створ. Ковальчук выходил на лёд в третьем звене «столичных», а его игровое время варьировалось от 8 до 15 минут.



Стоит напомнить, что по ходу сезона-2019/2020 Ковальчук сменил «Лос-Анджелес» на «Монреаль», поскольку его контракт с «Кингз» был расторгнут. Перед дедлайном Ковальчука приобрёл «Вашингтон», а сам Илья отмечал, что переход в «Кэпиталз» будет для него хорошим шансом завоевать Кубок Стэнли.



«Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде плей-офф (1-4 в серии).

Овечкин и Кузнецов завершили матч с «Айлендерс» с коэффициентом полезности «-5» на двоих