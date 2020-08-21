Оформивший дубль в ворота «Кэпиталз» Бовиллье повторил достижение Босси 37-летней давности

Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 4:0.

Главным героем матча стал нападающий «Айлендерс» Энтони Бовиллье, забросивший первую и вторую шайбу в матче в ворота Брэйдена Холтби. Для Бовиллье это уже второй дубль в матче нынешнего плей-офф, который стал решающим в серии. Ранее Энтони также забил два гола в четвёртом матче серии 1/8 финала с «Флоридой Пантерз», когда «Айлендерс» выиграли со счетом 3:1 и вышли в основной раунд.

Ранее единственным игроком «Айлендерс», который дважды забивал в двух решающих матчах одного плей-офф, был Майк Босси (1981 и 1983 годы).