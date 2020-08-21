Оформивший дубль в ворота «Кэпиталз» Бовиллье повторил достижение Босси 37-летней давности

Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 4:0.
Главным героем матча стал нападающий «Айлендерс» Энтони Бовиллье, забросивший первую и вторую шайбу в матче в ворота Брэйдена Холтби. Для Бовиллье это уже второй дубль в матче нынешнего плей-офф, который стал решающим в серии. Ранее Энтони также забил два гола в четвёртом матче серии 1/8 финала с «Флоридой Пантерз», когда «Айлендерс» выиграли со счетом 3:1 и вышли в основной раунд.
Ранее единственным игроком «Айлендерс», который дважды забивал в двух решающих матчах одного плей-офф, был Майк Босси (1981 и 1983 годы).
- 21 августа 2020
-
06:25
-
06:24
-
06:13
-
05:59
-
05:59
-
05:50
-
05:44
-
05:39
-
05:37
-
05:32
-
05:30
-
05:18
-
04:09
- 20 августа 2020
-
23:51
-
23:13
-
22:44
-
22:28
-
22:19
-
21:52
-
21:31
-
21:22
-
21:11
-
20:58
-
20:30
-
20:11
-
19:37
-
19:32
-
19:19
-
18:52
-
18:20
-
18:00
-
17:52
-
17:39
-
17:04
-
17:00