77-летний Ламорелло вышел на второе место по победам в сериях плей-офф среди генменеджеров

Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 4:0.

Для генерального менеджера «островитян» Лу Ламорелло победа в серии с «Вашингтоном» стала 28-й за карьеру в НХЛ в должности генменеджера. По этому показателю 77-летний функционер вышел на второе место в лиге, повторив результат Билла Торрея. Рекорд принадлежит экс-генменеджеру «Эдмонтона» и «Рейнджерс» Глену Сатеру (41).

3 апреля 1987 года Ламорелло был назначен президентом «Нью-Джерси Девилз». В сентябре того же года он назначил сам себя генеральным менеджером и оставался на этом посту до 4 мая 2015 года, пока новым генеральным менеджером не стал Рэй Шеро. Ламорелло занимал пост генерального менеджера клуба на протяжении 28 лет, что является рекордным показателем лиги.



23 июля 2015 года Лу был назначен генеральным менеджером «Торонто Мэйпл Лифс». Отработал в Торонто три года, а после окончания сезона-2017/18 покинул пост. 22 мая 2018 года был назначен на пост президента по хоккейным операциям клуба «Айлендерс». 5 июня того же года принял на себя обязанности генерального менеджера «островитян».