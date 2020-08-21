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Денис Гурьянов оформил дубль за три минуты, «Даллас» отыгрался с 0:3

Денис Гурьянов оформил дубль за три минуты, «Даллас» отыгрался с 0:3
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» проходит пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 5:3 в пользу «Далласа». При этом в первом периоде «Калгари» вёл со счётом 3:0. В составе номинальных хозяев отличились Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Расмус Андерссон.

В составе «Далласа» авторами голов стали Миро Хейсканен, Радек Факса и Джо Павелски, а дубль в свой актив записал российский нападающий Денис Гурьянов, который забил два гола за три минуты.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Даллас Старз».

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