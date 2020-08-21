Денис Гурьянов оформил дубль за три минуты, «Даллас» отыгрался с 0:3

В Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» проходит пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 5:3 в пользу «Далласа». При этом в первом периоде «Калгари» вёл со счётом 3:0. В составе номинальных хозяев отличились Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Расмус Андерссон.

В составе «Далласа» авторами голов стали Миро Хейсканен, Радек Факса и Джо Павелски, а дубль в свой актив записал российский нападающий Денис Гурьянов, который забил два гола за три минуты.

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На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Даллас Старз».