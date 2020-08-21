Денис Гурьянов оформил хет-трик и сделал передачу за один период матча с «Калгари». Видео

В Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» проходит пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:3 в пользу «Далласа». Притом что в первом периоде «Калгари» вёл со счётом 3:0. В составе номинальных хозяев забивали Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Расмус Андерссон.

Во втором периоде главным героем стал российский нападающий Денис Гурьянов, который оформил хет-трик и отметился результативной передачей. Также за «Даллас» забили Миро Хейсканен, Джо Павелски и Радек Факса.

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Далласа».