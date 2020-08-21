Холтби: кто знает, был ли это мой последний матч за «Вашингтон». Такая вероятность есть

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби после поражения в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:4, 1-4) ответил на вопрос о возможном уходе из клуба по истечении контракта.

«Огромное разочарование. Мы могли добиться гораздо большего, но просто не смогли этого сделать. На рукопожатии пожелал Барри Тротцу всего наилучшего. Он один из самых честных людей в хокеее.

Могла ли это быть моя последняя игра за «Кэпиталз»? Кто знает. Определённо такая вероятность есть, но я живу одним днём», — приводит слова Холтби журналист Люк Фокс.

Ранее Холтби отложил на неопределённый срок решение вопроса с новым контрактом, когда НХЛ приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса. Контракт голкипер истечёт, как только будет завершён нынешний сезон.