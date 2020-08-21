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Покер Гурьянова помог «Далласу» разгромить «Калгари» и выйти во второй раунд Кубка Стэнли

Покер Гурьянова помог «Далласу» разгромить «Калгари» и выйти во второй раунд Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Игра состоялась В Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 7:3.

Главным героем встречи стал российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, который оформил покер. Также в его активе результативная передача. Ещё по разу отличились Миро Хейсканен, Радек Факса и Джо Павелски. Российский форвард Александр Радулов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 35 сейвов.

В составе номинальных хозяев отличились Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Расмус Андерссон. При этом после первого периода «Калгари» вёл со счётом 3:0.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Далласа», и команда вышла во второй раунд Кубка Стэнли, а «Калгари» завершил участие в турнире.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
21 августа 2020, пятница. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 7
Даллас Старз
Даллас
1:0 Манджапане (Броди, Линдхольм) – 03:42' (5x5)   2:0 Годро (Беннетт) – 05:38' (5x4)   3:0 Андерссон (Ридер, Ханифин) – 06:34' (5x5)   3:1 Хейсканен (Перри, Хинц) – 09:36' (5x5)   3:2 Гурьянов (Хейсканен) – 20:59' (5x5)   3:3 Гурьянов (Павелски, Линделль) – 23:25' (5x5)   3:4 Факса (Гурьянов, Хейсканен) – 25:47' (5x4)   3:5 Павелски (Хейсканен) – 27:22' (5x5)   3:6 Гурьянов (Павелски, Худобин) – 35:30' (5x5)   3:7 Гурьянов (Кивиранта) – 49:02' (5x5)
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