Покер Гурьянова помог «Далласу» разгромить «Калгари» и выйти во второй раунд Кубка Стэнли

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Игра состоялась В Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 7:3.
Главным героем встречи стал российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, который оформил покер. Также в его активе результативная передача. Ещё по разу отличились Миро Хейсканен, Радек Факса и Джо Павелски. Российский форвард Александр Радулов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 35 сейвов.
В составе номинальных хозяев отличились Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Расмус Андерссон. При этом после первого периода «Калгари» вёл со счётом 3:0.
Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Далласа», и команда вышла во второй раунд Кубка Стэнли, а «Калгари» завершил участие в турнире.
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