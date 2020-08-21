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Денис Гурьянов оформил первый российский покер в истории плей-офф НХЛ

Денис Гурьянов оформил первый российский покер в истории плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Даллас Старз». На данный момент счёт в матче 7:3 в пользу «Далласа».

В первом периоде «Калгари» вёл со счётом 3:0. В составе номинальных хозяев забивали Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Расмус Андерссон.

Во втором периоде главным героем стал российский нападающий Денис Гурьянов, который оформил хет-трик и отметился результативной передачей. Также за «Даллас» забили Миро Хейсканен, Джо Павелски и Радек Факса.

В третьем периоде Гурьянов забросил ещё одну шайбу, таким образом став автором первого российского покера в истории Национальной хоккейной лиги. Ранее россияне ни разу не забрасывали больше трёх шайб за матч.

Денис Гурьянов оформил хет-трик и сделал передачу за один период матча с «Калгари». Видео
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