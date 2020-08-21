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Видео реакции травмированного Ткачука на покер Гурьянова в ворота его «Калгари»

Видео реакции травмированного Ткачука на покер Гурьянова в ворота его «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» формально принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 7:3.

Главным героем встречи стал российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, который оформил покер. Также в его активе результативная передача. Ещё по разу забили Миро Хейсканен, Радек Факса и Джо Павелски. Российский форвард Александр Радулов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 35 сейвов.

Один из главных лидеров «Флэймз» нападающий Мэттью Ткачук из-за травмы наблюдал за поражением своей команды из ложи на арене. В течение всего матча канадский форвард эмоционально реагировал на пропущенные шайбы, в том числе и на четвёртый гол Гурьянова.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Жизелль Веласкез.

Денис Гурьянов оформил первый российский покер в истории плей-офф НХЛ
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