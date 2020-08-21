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Видео исторического покера Дениса Гурьянова в шестом матче серии с «Калгари»

Видео исторического покера Дениса Гурьянова в шестом матче серии с «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» формально принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 7:3.

Главным героем встречи стал российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, который оформил покер. Также в его активе результативная передача. Ещё по разу забили Миро Хейсканен, Радек Факса и Джо Павелски. Российский форвард Александр Радулов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 35 сейвов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Гурьянов стал автором первого российского покера в истории Национальной хоккейной лиги. Ранее россияне ни разу не забрасывали больше трёх шайб за матч плей-офф

Денис Гурьянов оформил первый российский покер в истории плей-офф НХЛ
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