Видео исторического покера Дениса Гурьянова в шестом матче серии с «Калгари»

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» формально принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 7:3.



Главным героем встречи стал российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, который оформил покер. Также в его активе результативная передача. Ещё по разу забили Миро Хейсканен, Радек Факса и Джо Павелски. Российский форвард Александр Радулов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 35 сейвов.

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Гурьянов стал автором первого российского покера в истории Национальной хоккейной лиги. Ранее россияне ни разу не забрасывали больше трёх шайб за матч плей-офф