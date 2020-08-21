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Тальбо — о своём провале: «Калгари» был нужен голкипер, но меня в воротах не было

Тальбо — о своём провале: «Калгари» был нужен голкипер, но меня в воротах не было
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо взял вину на себя за поражение в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Даллас Старз» (3:7, 2-4).

В ходе первого периода подопечные Джеффа Уорда вели с преимуществом в три шайбы, но к 23-й минуте матча Тальбо пропустил три гола после восьми бросков, после чего уступил место в воротах Давиду Риттиху. Чешский голкипер также действовал неудачно на последнем рубеже, пропустив три шайбы во втором периоде, и на третий период в ворота вернулся Тальбо. В заключительной трети канадец пропустил ещё однажды.

«Я не виню тренерский штаб за свою замену. На месте Уорда я бы тоже заменил вратаря в таком матче. Сегодня «Калгари» был нужен голкипер, но меня в воротах не было. Броски были абсолютно берущимися. Вся ответственность за случившееся лежит только на мне», — приводит слова Тальбо журналист Райан Рисхауг.

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