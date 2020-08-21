Тальбо — о своём провале: «Калгари» был нужен голкипер, но меня в воротах не было

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо взял вину на себя за поражение в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Даллас Старз» (3:7, 2-4).
В ходе первого периода подопечные Джеффа Уорда вели с преимуществом в три шайбы, но к 23-й минуте матча Тальбо пропустил три гола после восьми бросков, после чего уступил место в воротах Давиду Риттиху. Чешский голкипер также действовал неудачно на последнем рубеже, пропустив три шайбы во втором периоде, и на третий период в ворота вернулся Тальбо. В заключительной трети канадец пропустил ещё однажды.
«Я не виню тренерский штаб за свою замену. На месте Уорда я бы тоже заменил вратаря в таком матче. Сегодня «Калгари» был нужен голкипер, но меня в воротах не было. Броски были абсолютно берущимися. Вся ответственность за случившееся лежит только на мне», — приводит слова Тальбо журналист Райан Рисхауг.
- 21 августа 2020
-
09:30
-
09:03
-
08:54
-
08:51
-
08:40
-
08:34
-
08:28
-
08:19
-
08:09
-
08:01
-
07:37
-
07:21
-
07:19
-
06:58
-
06:45
-
06:25
-
06:24
-
06:13
-
05:59
-
05:59
-
05:50
-
05:44
-
05:39
-
05:37
-
05:32
-
05:30
-
05:18
-
04:09
- 20 августа 2020
-
23:51
-
23:13
-
22:44
-
22:28
-
22:19
-
21:52
-
21:31