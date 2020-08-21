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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись две встречи в первом раунде Кубка Стэнли.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли-2020

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4 (1-4). В составе победителей дублем отличился Энтони Бовилье и ещё по разу забили Ник Ледди и Джош Бейли. Российский Голкипер Семён Варламов совершил 21 сейв. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности «-3».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
21 августа 2020, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бовиллье (Нельсон, Бейли) – 10:19' (5x4)   0:2 Бовиллье (Бейли) – 29:33' (5x5)   0:3 Ледди – 57:47' (en)   0:4 Бейли – 58:41' (en)

«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» — 3:7 (2-4). Главным героем встречи стал российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, который оформил покер. Также в его активе результативная передача. 23-летний форвард стал вторым игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ. 28 апреля 2001 года пять очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Александр Могильный.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
21 августа 2020, пятница. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 7
Даллас Старз
Даллас
1:0 Манджапане (Броди, Линдхольм) – 03:42' (5x5)   2:0 Годро (Беннетт) – 05:38' (5x4)   3:0 Андерссон (Ридер, Ханифин) – 06:34' (5x5)   3:1 Хейсканен (Перри, Хинц) – 09:36' (5x5)   3:2 Гурьянов (Хейсканен) – 20:59' (5x5)   3:3 Гурьянов (Павелски, Линделль) – 23:25' (5x5)   3:4 Факса (Гурьянов, Хейсканен) – 25:47' (5x4)   3:5 Павелски (Хейсканен) – 27:22' (5x5)   3:6 Гурьянов (Павелски, Худобин) – 35:30' (5x5)   3:7 Гурьянов (Кивиранта) – 49:02' (5x5)
Видео исторического покера Дениса Гурьянова в шестом матче серии с «Калгари»
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