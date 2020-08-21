Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись две встречи в первом раунде Кубка Стэнли.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4 (1-4). В составе победителей дублем отличился Энтони Бовилье и ещё по разу забили Ник Ледди и Джош Бейли. Российский Голкипер Семён Варламов совершил 21 сейв. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности «-3».
«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» — 3:7 (2-4). Главным героем встречи стал российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, который оформил покер. Также в его активе результативная передача. 23-летний форвард стал вторым игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ. 28 апреля 2001 года пять очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Александр Могильный.
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